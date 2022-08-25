Конгрессвумен Боберт раскритиковала Байдена за выделение 3 млрд долларов на помощь Украине

Хозяин Белого дома Джо Байден принял решение о выделении порядка 3 млрд долларов на военную помощь киевскому режиму. Эта сумма стала самой большой за все время «сотрудничества» между США и Украиной.
Инициативу раскритиковала представитель республиканской парти в нижней палате Конгресса страны Лорен Боберт. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети Twitter.
«Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всего этого», — указала она.
При этом заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский усомнился в эффективности американской помощи Украине. Дипломат уточнил, что Вашингтон и раньше отправлял в Киев вооружения. Однако в целом это не влияло на ход спецоперации по защите Донбасса.