Конгрессвумен Боберт раскритиковала Байдена за выделение 3 млрд долларов на помощь Украине

При этом заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский усомнился в эффективности американской помощи Украине. Дипломат уточнил, что Вашингтон и раньше отправлял в Киев вооружения. Однако в целом это не влияло на ход спецоперации по защите Донбасса.