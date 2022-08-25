Reuters: ФРГ обеспокоена возможными проблемами с поставками угля в осенне-зимний период

Проблемы с поставками угля могут возникнуть осенью и зимой в Германии из-за низкого уровня воды в реке Рейн. Соответствующие риски вызывают беспокойство у властей страны, пишет агентство Reuters.
Критически низкий уровень воды в реке держался на протяжении нескольких недель, что нарушило логистику в области энергоснабжения. Издание отметило, что поставки угля особенно важны для Германии на фоне сокращения экспорта топлива из России.
«В результате значительного сокращения внутренних перевозок накопленные запасы угля могут быстро сократиться… Дополнительные хранилища, которые были закуплены и закупаются на юге Германии, вероятно, не будут заполнены к зиме», — говорится в статье.
Существенного улучшения ситуации не ожидается. Проблемы создает и перегруженная система железнодорожных перевозок, которую нельзя использовать для поставок.
В скором времени в ФРГ будет запущена резервная угольная электростанция Heyden 4. Такое решение принял холдинг Uniper.