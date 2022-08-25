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Украинский военный заявил о неспособности ВСУ напасть на Херсон

Армия
Украинский военный заявил о неспособности ВСУ напасть на Херсон

Командование украинских вооруженных сил не станет наступать на Херсон. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в интервью порталу «Страна.ua».

По его словам, командование украинской армии даже не обсуждает такую возможность. Военнослужащий объяснил, что руководство ВСУ понимает превосходство российской армии. Он отметил, что каждый выстрел украинских боевиков встречают 50 ударов от союзных сил.

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален», — сообщил солдат.

Ранее горькое положение Киева перед Москвой констатировала немецкая газета Die Welt. Авторы публикации отметили, что украинские власти бессильны перед специальной операцией России.

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