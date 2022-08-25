Новорожденный сын Костенко чуть не умер во время перекуса

Супруга бывшего футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко родила сына Алексея в прошлом году. Но с новорожденным едва не случилась беда, пишет Teleprogramma.pro.
Костенко отошла от модельного бизнеса и активно развивает блог. В нем она рассказывает о прелестях материнства. Недавно супруга спортсмена написала пост, посвященный страшному эпизоду. Ее сын Алексей чуть не задохнулся во время еды.
«Алексей с удовольствием ест пищу исключительно кусками, пюре особо не приветствует. Так вот, он подавился, да так, что аж посинел. Впервые я с этим столкнулась. Я чуть душу не оставила!» — призналась блогер.
Этот страшный эпизод из жизни материнства уже прошел. И теперь Анастасия Костенко хочет помогать супругу в развитии проекта «Родина медиа». Блогер намерена возглавить клуб жен футболистов.