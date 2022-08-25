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Депутат Рады Гончаренко пригрозил «повесить Лукашенко на столб»

Политика
Депутат Рады Гончаренко пригрозил «повесить Лукашенко на столб»

Годовщину провозглашения независимости ранее отметили на Украине. С праздником граждан поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, что однако не понравилось депутату Верховной рады Алексею Гончаренко.

В ответ на обращение к украинцам политик пригрозил главе государства повешением. Он также пообещал поддержать всех политических противников Лукашенко.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — сказал Гончаренко.

В своем поздравлении Лукашенко выразил надежду, что существующий конфликт не разрушит отношения украинцев и белорусов. Он также отметил, что Минск планирует и дальше способствовать налаживанию диалога Киева с другими государствами.

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