Депутат Рады Гончаренко пригрозил «повесить Лукашенко на столб»

Годовщину провозглашения независимости ранее отметили на Украине. С праздником граждан поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, что однако не понравилось депутату Верховной рады Алексею Гончаренко.
В ответ на обращение к украинцам политик пригрозил главе государства повешением. Он также пообещал поддержать всех политических противников Лукашенко.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — сказал Гончаренко.
В своем поздравлении Лукашенко выразил надежду, что существующий конфликт не разрушит отношения украинцев и белорусов. Он также отметил, что Минск планирует и дальше способствовать налаживанию диалога Киева с другими государствами.