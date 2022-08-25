Полянский усомнился в эффективности новых поставок вооружения Украине со стороны США

Очередной пакет военной помощи Украине со стороны США не сильно поменяет ситуацию «на земле». Такое мнение высказал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире Sky News.
Соединенные Штаты собираются поставить Украине вооружение и боеприпасы на сумму около 3 млрд долларов. Полянский указал, что данная военная помощь может сделать ситуацию более сложной.
«США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать. Это не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели будут достигнуты», — добавил Полянский.
Украина может получить от США истребители в рамках очередного пакета военной помощи. Но окончательное решение по данному вопросу еще не принято, указали в Пентагоне.