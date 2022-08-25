Депутат ГД Лантратова предложила убрать рекламу фастфуда с детских телеканалов

Минцифры России изучит предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах и ресурсах для подростков младше 16 лет. Автором соответствующей инициативы стала депутат Госдумы Яна Лантратова.
«С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — говорится в письме Лантратовой, попавшем в распоряжение РИА Новости.
Депутат также призвала сократить время трансляции рекламы с такими продуктами и ввести для нее дисклеймер. Последний должен предупреждать о вреде фастфуда для организма.
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