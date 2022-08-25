Звезда «Дома-2» Кочервей оставила пророческое сообщение незадолго до трагической гибели

Тело звезды «Дома-2» и модели Анастасии Кочервей обнаружили в Санкт-Петербурге около двух недель назад. Как выяснил StarHit, незадолго до своей смерти она оставила сообщение, которое стало пророческим.
Об этом рассказал друг Анастасии, экстрасенс Никита Турчин. Смерть знаменитости он предсказал еще два года назад, однако Кочервей не обратила на это внимание. Незадолго до своей гибели она записала аудиосообщение для Никиты, где поблагодарила друга и допустила, что скоро уйдет из жизни.
«Родненький, помнишь, ты завязывал мне красную ленточку? Я долго шла к этому и купила квартиру. Я никого не видела в жизни. Просто благодарю тебя! Если меня не станет, я просто благодарю тебя за то, что я купила квартиру, дорогой», — говорит в сообщении звезда проекта.
Сейчас делом Кочервей занимаются следователи. Родители и друзья предполагают, что девушку могли убить, так как недавно она связалась с плохой компанией.