Звезда «Дома-2» Кочервей оставила пророческое сообщение незадолго до трагической гибели

Об этом рассказал друг Анастасии, экстрасенс Никита Турчин. Смерть знаменитости он предсказал еще два года назад, однако Кочервей не обратила на это внимание. Незадолго до своей гибели она записала аудиосообщение для Никиты, где поблагодарила друга и допустила, что скоро уйдет из жизни.