«Готов встречаться»: Тарасов предложил Бузовой «зарыть топор войны»

Футболист Дмитрий Тарасов и певец T-killah создали проект «Родина Медиа» с целью популяризации спорта среди молодежи. К данной работе хотят привлечь ведущую Ольгу Бузову.
Брак Тарасова и Бузовой распался со скандалом. Их отношения продолжают обсуждать, хотя футболист счастлив в новой семье. Но спортсмен подумывает «зарыть топор войны» и предложить бывшей супруге подработку в проекте, пишет «Комсомольская правда».
«Да, действительно я написал Оле. Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду сейчас от нее обратной связи. Какая бы Оля не была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», — отметил Тарасов.
В отличие от футболиста Бузова начала тщательнее скрывать личную жизнь. Недавно появился слух, что ведущая закрутила роман с бойфрендом актрисы Анны Калашниковой – банкиром Иваном Семеновым.