«Готов встречаться»: Тарасов предложил Бузовой «зарыть топор войны»

Брак Тарасова и Бузовой распался со скандалом. Их отношения продолжают обсуждать, хотя футболист счастлив в новой семье. Но спортсмен подумывает «зарыть топор войны» и предложить бывшей супруге подработку в проекте, пишет «Комсомольская правда».