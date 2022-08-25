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Die Welt признало горькое положение дел для киевского режима

Армия
Die Welt признало горькое положение дел для киевского режима

Киевские власти оказались бессильны перед лицом российской спецоперации по защите Донбасса. Принять «горькую правду» посоветовал обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для газеты Die Welt.

По словам журналиста, Киев рискует в ближайшее время потерять весь Донбасс. На данный момент нет предпосылок для изменения ситуации в пользу украинских властей, а с наступлением зимы станет только хуже.

Шильц считает, что в стране начнутся перебои с энергоснабжением и поставками продовольствия. Республики ЛДНР мечтают обрести независимость от Киева и в ближайшее время никто их не остановит.

Напомним, вечером 24 августа в Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях звучали взрывы. Работали российские военнослужащие, уничтожавшие позиции украинских националистов.

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