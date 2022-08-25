Die Welt признало горькое положение дел для киевского режима

Киевские власти оказались бессильны перед лицом российской спецоперации по защите Донбасса. Принять «горькую правду» посоветовал обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для газеты Die Welt.
По словам журналиста, Киев рискует в ближайшее время потерять весь Донбасс. На данный момент нет предпосылок для изменения ситуации в пользу украинских властей, а с наступлением зимы станет только хуже.
Шильц считает, что в стране начнутся перебои с энергоснабжением и поставками продовольствия. Республики ЛДНР мечтают обрести независимость от Киева и в ближайшее время никто их не остановит.
Напомним, вечером 24 августа в Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях звучали взрывы. Работали российские военнослужащие, уничтожавшие позиции украинских националистов.