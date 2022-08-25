Журналисты «АиФ» узнали, как украинка Вовк следила за политологом Дугиной

Украинка снимала квартиру в первом подъезде, а Дугина жила в четвертом. Дополнительно Вовк платила по 10 тысяч в месяц за место на парковке, где и могла пересекаться с будущей жертвой. Также они могли видеться в общем стилобате и магазинах, которые расположены на цокольных этажах. Отследить график передвижений Дугиной подозреваемая могла с помощью окон верхних этажей, через которые отлично просматриваются все подъезды.