Экономист Бадалов спрогнозировал переломный момент для рубля этой осенью

Финансист отметил, что обычно осень является далеко на самым благоприятным периодом для рубля, однако в текущем году ситуация может измениться. Бадалов объяснил, что традиционно в это время Россия выплачивает внешние долги. Помимо этого, осенью обычно усиливался спрос на импорт.