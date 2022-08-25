Экономист Бадалов спрогнозировал переломный момент для рубля этой осенью

Российскую национальную валюту ждет укрепление в ближайшие месяцы из-за санкций Запада против Москвы. Соответствующим прогнозом поделился экономист Лазарь Бадалов.
Финансист отметил, что обычно осень является далеко на самым благоприятным периодом для рубля, однако в текущем году ситуация может измениться. Бадалов объяснил, что традиционно в это время Россия выплачивает внешние долги. Помимо этого, осенью обычно усиливался спрос на импорт.
По словам экономиста, все эти факторы оказывали давление и ослабляли рубль. Однако из-за санкций выплаты по внешним долгам перешли в рублевые платежи, а объемы импорта заметно снизились, передает «Прайм».
«Курс рубля сохраняет стабильность в такой ситуации, интервенций на ослабление рубля со стороны Банка России тоже не стоит ожидать опять же из-за санкций», — добавил Бадалов.
Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич озвучил прогноз по курсу доллара на эту осень. По словам финансиста, он может опуститься до 55 рублей.