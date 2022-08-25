Павел Воля и Ляйсян Утяшева сыграли в игру для аристократов

Бывшая гимнастка Ляйсян Утяшева поделилась с поклонниками подробностями совместного времяпровождения с супругом Павлом Волей. Звездная пара попробовала свои силы на поле для гольфа.
Утяшева призналась, что оказалось очень сложно попасть в лунку. Добиться результата невозможно без постоянной концентрации.
«Это дико сложно, требует много сосредоточенности, но интересно. Мы устали через 15 минут», — рассказала жена Павла Воли.
Она добавила, что несмотря на сложности погрузилась в игру с головой. Это касается и резидента Comedy Club.
До этого свой Telegram-канал обновил певец Григорий Лепс. Он анонсировал концерты в Москве, при этом показав поклонникам афишу с собой в образе бомжа.