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Павел Воля и Ляйсян Утяшева сыграли в игру для аристократов

Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсян Утяшева сыграли в игру для аристократов

Бывшая гимнастка Ляйсян Утяшева поделилась с поклонниками подробностями совместного времяпровождения с супругом Павлом Волей. Звездная пара попробовала свои силы на поле для гольфа.

Утяшева призналась, что оказалось очень сложно попасть в лунку. Добиться результата невозможно без постоянной концентрации.

«Это дико сложно, требует много сосредоточенности, но интересно. Мы устали через 15 минут», — рассказала жена Павла Воли.

Она добавила, что несмотря на сложности погрузилась в игру с головой. Это касается и резидента Comedy Club.

До этого свой Telegram-канал обновил певец Григорий Лепс. Он анонсировал концерты в Москве, при этом показав поклонникам афишу с собой в образе бомжа.

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