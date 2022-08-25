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Британцы отказались финансировать Украину из своего кармана после призыва Джонсона

Политика
Британцы отказались финансировать Украину из своего кармана после призыва Джонсона

Подавший в отставку с поста премьера Великобритании Борис Джонсон считает «жизненно важной» поддержку Украины местными налогоплательщиками. Пользователи Twitter высказали свое мнение на этот счет.

Некоторые комментаторы призвали не рассчитывать на их помощь в поддержке киевского режима. А все средства, переводимые Украине, британцы называют способом отмыть деньги.

«Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — отметил читатель.

Другие выразили уверенность, что западные политики больше заинтересованы «свободой Украины», нежели собственными проблемами. И власти лишь прикрываются конфликтом, чтобы отвлечь внимание граждан.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Борис Джонсон заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Великобритания собирается поставить микробеспилотники и разные боеприпасы.

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