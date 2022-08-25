Полиция пресекла массовую драку с применением оружия у гостиницы под Туапсе

Во время конфликта пострадали трое мужчин. Их с различными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители изъяли три «травмата», нож и охолощенный автомат Калашникова. Личности все участники драки установлены. Шесть человек доставлены в отделение полиции. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося.