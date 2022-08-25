Полиция пресекла массовую драку с применением оружия у гостиницы под Туапсе

Конфликт произошел на территории гостиницы в поселке Лермонтово Туапсинского района. Подробности рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть около 17 часов 24 августа. К гостинице в Лермонтово выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Выяснилось, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве.
Во время конфликта пострадали трое мужчин. Их с различными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители изъяли три «травмата», нож и охолощенный автомат Калашникова. Личности все участники драки установлены. Шесть человек доставлены в отделение полиции. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося.
Еще один массовый конфликт с применением оружия произошел в Москве. Участниками стали порядка 50 человек. В результате случившегося пострадал минимум один человек.