Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Григорий Лепс превратился в бомжа в преддверии осенних концертов

Шоу-бизнес
Григорий Лепс превратился в бомжа в преддверии осенних концертов

Осенью в Москве продут сольные концерты Григория Лепса. Разрекламировать выступления певец решил крайне неожиданным способом.

В своем Telegram-канале он опубликовал афишу и сообщил о мероприятиях 11 и 19 ноября в столичном «Крокус Сити Холле». При этом на постере артист предстал в образе бомжа. В углу изображения можно увидеть соответствующую подпись.

Сам Лепс одет в потрепанные джинсы и куртку на голое тело. На голове исполнителя красуется шапка, а на руках — многочисленные татуировки.

«Два сольных концерта в Москве в рамках юбилейного тура к 60-летию!» — написал певец.

Меж тем стало известно о выступлении певицы Манижи на фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае. Организаторов не смутило, что раньше артистка раскритиковала спецоперацию по защите Донбасса и уехала из России.

григорий лепс концерты смена имиджа
Военкоры ФАН
Солнцепёк