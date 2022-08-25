Григорий Лепс превратился в бомжа в преддверии осенних концертов

Осенью в Москве продут сольные концерты Григория Лепса. Разрекламировать выступления певец решил крайне неожиданным способом.
В своем Telegram-канале он опубликовал афишу и сообщил о мероприятиях 11 и 19 ноября в столичном «Крокус Сити Холле». При этом на постере артист предстал в образе бомжа. В углу изображения можно увидеть соответствующую подпись.
Сам Лепс одет в потрепанные джинсы и куртку на голое тело. На голове исполнителя красуется шапка, а на руках — многочисленные татуировки.
«Два сольных концерта в Москве в рамках юбилейного тура к 60-летию!» — написал певец.
Меж тем стало известно о выступлении певицы Манижи на фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае. Организаторов не смутило, что раньше артистка раскритиковала спецоперацию по защите Донбасса и уехала из России.