Блогеру Асхабу Тамаеву разбили лицо за неправильную парковку в Махачкале

Свидетели говорят, что из-за нарушения Тамаевым правил парковки на дороге образовалась пробка, чем были недовольны местные автомобилисты. На парковке возник спор, и во время диалога один из парней ударил Тамаева по лицу. Видео ЧП обнародовал Telegram-канал «Mash Gor».