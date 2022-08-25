Блогеру Асхабу Тамаеву разбили лицо за неправильную парковку в Махачкале

Известного ММА-блогера Асхаба Тамаева серьезно побили из-за неправильной парковки. Инцидент произошел в Махачкале, сообщают в соцсетях.
Свидетели говорят, что из-за нарушения Тамаевым правил парковки на дороге образовалась пробка, чем были недовольны местные автомобилисты. На парковке возник спор, и во время диалога один из парней ударил Тамаева по лицу. Видео ЧП обнародовал Telegram-канал «Mash Gor».
Источник РЕН ТВ заявил, что Асхаб Тамаев, находясь в отделе полиции, написал заявление с просьбой прекратить разбирательство по факту его драки. Известно, что блогер также обращался за помощью к медикам.