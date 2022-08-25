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Власти Крыма сравнили с ахинеей заявления Зеленского по присоединению полуострова

Политика
Власти Крыма сравнили с ахинеей заявления Зеленского по присоединению полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский планирует снова установить контроль над Крымом. Его заявления прокомментировал вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков в беседе с РИА Новости.

Зеленский в рамках «Крымской платформы» продолжал называть полуостров «украинской территорией». Он намерен установить контроль над регионом «любыми средствами» без консультаций с другими странами.

«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — добавил Бобков.

Парламентарий указал, что власти Киева превратили Украину в арену противостояния с Россией. Он призвал не относиться легкомысленно к заявлениям Зеленского в условиях спецоперации из-за риска провокаций.

Российские системы ПВО несколько раз срабатывали в небе над Крымом. Власти полуострова продлили действие желтого уровня террористической опасности до 8 сентября.

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