Менее 30% стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по Украине

Стоит отметить, что в составе ООН числятся 193 страны, а под заявлением подписались всего 54 государства. Среди них – США, Великобритания, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Страны выразили сожаление в свете того, что Москва не положила конец военной спецоперации, а также осудили ракетные удары по украинской земле.