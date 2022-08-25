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Менее 30% стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по Украине

Политика
Менее 30% стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по Украине

Менее трети государств-членов ООН подписались под антироссийским заявлением по военной спецоперации на Украине. Само заявление было озвучено в среду постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей в штаб-квартире организации.

Стоит отметить, что в составе ООН числятся 193 страны, а под заявлением подписались всего 54 государства. Среди них – США, Великобритания, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Страны выразили сожаление в свете того, что Москва не положила конец военной спецоперации, а также осудили ракетные удары по украинской земле.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — зачитал заявление Кислица, призвав Россию к немедленному прекращению боевых действий.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин обвинил западные страны в финансировании военных преступлений украинской власти. По словам политика, Запад является заказчиком таких преступлений.

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