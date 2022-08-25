Соседов объяснил отсутствие победителей шоу «Ты супер!» на большой сцене

Участниками проекта «Ты супер!» становятся самые талантливые дети, однако после победы в шоу многие из них пропадают с радаров. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, куда деваются финалисты известного телепроекта.
«Я думаю, что прежде всего шоу снимают для того, чтобы порадовать зрителя. А будет ли у них дальше продолжение успеха — покажет время. Во многом зависит от них самих, от продюсеров. Есть много причин, но так жизнь устроена, и дело не в шоу», — цитирует критика портал Blitz.
Телеканал НТВ ранее объявил имена звезд, которые займут судейские кресла в новом сезоне проекта «Ты супер!». Одним из членов жюри станет композитор Игорь Крутой.