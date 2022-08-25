Минэнерго США признало зависимость страны от российского урана

Соединенные Штаты не смогут заменить российский уран на ресурсы из какой-либо другой страны. Об этом заявила помощник министра энергетики страны Кэтрин Хофф.
В связи с этим она отметила, что Вашингтон должен найти способ самостоятельно обогащать уран и делать его пригодным для использования. По мнению специалиста, из-за зависимости от отечественных ресурсов США рискуют столкнуться с серьезными проблемами в сфере энергетической безопасности.
«Во всем мире недостаточно возможностей, чтобы восполнить этот пробел из надежных источников... Итак, это наша ответственность — поощрять и стимулировать эти возможности обогащения и преобразования (урана) здесь, в США, чтобы мы могли вернуться к тому времени, когда у нас есть более полноценные возможности», — цитировало Хоффа издание Washington Examiner.
По информации СМИ, Россия с Казахстаном и Узбекистаном поставляют в США половину от всего используемого в стране урана. При этом между Кремлем и Белым домом действует договор, согласно которому 20 процентов экспорта приходится именно на Москву.
Ранее стало известно, что Канада готовится передать Германии пять турбин для газопровода «Северный поток». По словам главы канадского МИД Мелани Жоли, власти решились на этот шаг по просьбе Берлина.