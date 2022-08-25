Сбежавшей из России Земфире предсказали потерю слушателей

Певица Земфира уехала из России, как и часть других артистов. Недавно стало известно, что рок-исполнительница устроила тур по Европе, пишет «Экспресс газета».
Политик Владислав Тюльпанов обрушился с критикой на артистов, которые оставили Россию в сложное время. Досталось и Земфире. По мнению спикера издания, поступок исполнительницы сложно назвать патриотическим.
«Если Земфира вместо того, чтобы поддержать своих героев, которые защищают границы России, поехала давать тур по Европе, это значит, что она не является патриотом, не поддерживает власть и нашего главнокомандующего. Поэтому, безусловно, у населения меняется отношение к таким людям. Думаю, часть слушателей срежется в аудитории у Земфиры», — отметил Тюльпанов.
Земфира активно зазывает поклонников на свои европейские концерты в социальных сетях. Но не все слушатели готовы бросить Россию и поехать на выступление «предательницы».