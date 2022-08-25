МИД Германии сообщил об «абсолютном дефиците собственных запасов» вооружения

Вооруженные силы Германии вынуждены существовать в условиях «абсолютного дефицита собственных запасов». Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
В связи с этим поставки вооружения на Украину находятся «на тонкой грани». Подобная ситуация продолжается на протяжении «недель и месяцев», отметила она в интервью телеканалу ЦДФ.
«Мы хотим поддержать ее (Украину. — Прим. ред.) в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — заключила Бербок.
Ранее агентство Reuters сообщило о новых поставках немецкого вооружения на Украину. Их стоимость составляет порядка 500 миллионов евро.