Пентагон назвал поставку истребителей Киеву возможным вариантом

Правительство Соединенных Штатов допускает возможность поставки истребителей на Украину. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
По его словам, администрация США не исключает такой вариант. Однако Вашингтон пока еще не принял окончательное решение касательно поставки истребителей Киеву. Об этом Кол сообщил во время брифинга.
«Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — заявил замглавы Пентагона.
Ранее в ведомстве сообщили, что не смогут отправить некоторые виды вооружения из очередного пакета военной помощи на Украину в ближайшее время. По словам Кола, поставка может затянуться до трех лет.