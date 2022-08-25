Осудившая СВО Манижа будет хедлайнером на фестивале в Краснодарском крае

В сентябре в Краснодарском крае пройдет фестиваль «Александровская крепость», посвященный казачьей культуре. Несмотря на осуждение спецоперации по защите Донбасса на него была приглашена певица Манижа, передает Telegram-канал «Голос Мордора».
Напомним, до этого исполнительница раскритиковала российские власти за начало спецоперации по защите Донбасса. На некоторое время Манижа выезжала за границу, но позже приняла решение вернуться.
Ранее стало известно, что украинской певице Анне Седоковой грозит депортация из России. У бывшей участницы «ВИА Гры» почти истек срок действия вида на жительство.