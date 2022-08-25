Россия предложила проект расширения денежных расчетов в тенге, драмах и сомах

Москва вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета план о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ) в торговых расчетах. В числе рекомендаций также имеется пункт об обеспечении возможности рассчитываться без системы SWIFT, передает РБК.
В киргизском городе Чолпон-Ата 25 и 26 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), где будет рассматриваться вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для расчетов в сфере взаимной торговли. Инициатором проекта выступила Россия, с докладом по данному аспекту выступит министр экономического развития Максим Решетников.
Москва видит три вектора работы по развитию расчетов в нацвалютах, а также выделяет KPI, которые должны показать эффективность данной работы. Первый трек — «Развитие в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры», второй — «Развитие организованной торговли в национальных валютах». Третий приоритет для совместной деятельности — информирование бизнес-сообщества о плюсах расчетов в национальных валютах, а также ликвидация внутренних барьеров.