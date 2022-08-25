Россия предложила проект расширения денежных расчетов в тенге, драмах и сомах

Москва видит три вектора работы по развитию расчетов в нацвалютах, а также выделяет KPI, которые должны показать эффективность данной работы. Первый трек — «Развитие в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры», второй — «Развитие организованной торговли в национальных валютах». Третий приоритет для совместной деятельности — информирование бизнес-сообщества о плюсах расчетов в национальных валютах, а также ликвидация внутренних барьеров.