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Минимум 25 человек пострадали в автоаварии на северо-западе Турции

Происшествия
Минимум 25 человек пострадали в автоаварии на северо-западе Турции

По меньшей мере 25 человек получили различные травмы в результате столкновения на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи (Турция). Соответствующую информацию распространила местная газета Hurriyet.

На место ДТП направили множество медицинских, полицейских и пожарных бригад. По приезде медики забрали всех пострадавших и доставили их в больницу.

«В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек», — пишут журналисты.

Уточняется, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. По факту крупной автоаварии проводится расследование.

Тем временем в Москве произошел массовый конфликт со стрельбой. В потасовке на 2-й Магистральной улице участвовали около полусотни человек.

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