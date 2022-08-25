Минимум 25 человек пострадали в автоаварии на северо-западе Турции

По меньшей мере 25 человек получили различные травмы в результате столкновения на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи (Турция). Соответствующую информацию распространила местная газета Hurriyet.
На место ДТП направили множество медицинских, полицейских и пожарных бригад. По приезде медики забрали всех пострадавших и доставили их в больницу.
«В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек», — пишут журналисты.
Уточняется, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. По факту крупной автоаварии проводится расследование.
Тем временем в Москве произошел массовый конфликт со стрельбой. В потасовке на 2-й Магистральной улице участвовали около полусотни человек.