Массовый конфликт со стрельбой произошел в Москве

Около 50 человек стали участниками массового конфликта на 2-й Магистральной улице в Москве. Во время перепалки были слышны звуки выстрелов, передает телеканал РЕН ТВ.
Согласно неподтвержденной информации, в результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников конфликта для дальнейшего разбирательства.
Массовая драка ранее произошла недалеко от кафе в подмосковном поселке Измайлово. Участниками потасовки стали свыше десяти мигрантов.