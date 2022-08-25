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Два человека получили травмы при столкновении трех машин в Москве

Происшествия
Два человека получили травмы при столкновении трех машин в Москве

Массовая авария произошла на Варшавском шоссе, 138, в Москве. Подробности рассказал источник РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, ДТП спровоцировал один из водителей. Он не справился с управлением и столкнулся с двумя другими машинами и мотоциклом. Есть двое пострадавших. К месту случившегося прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Департамент транспорта Москвы предупредил остальных водителей о затрудненном движении в сторону области. Уточняется, что по шоссе можно проехать только по одной из четырех полос.

Массовая авария произошла в Самарской области. Водитель иномарки уснул за рулем и врезался в грузовик и две «легковушки». В результате случившегося травмы получили пять человек.

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