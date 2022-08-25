Два человека получили травмы при столкновении трех машин в Москве

Согласно предварительным данным, ДТП спровоцировал один из водителей. Он не справился с управлением и столкнулся с двумя другими машинами и мотоциклом. Есть двое пострадавших. К месту случившегося прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства случившегося.