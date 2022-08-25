Составлен список российских артистов, которые не боятся Донбасса

Того же нельзя сказать об уехавшем из страны Максиме Галкине. В День российского триколора юморист провел концерт в Варшаве. Перед польской публикой он появился в костюме в цветах украинского флага, что продюсер Мария Погребняк назвала проявлением ненависти к соотечественникам.