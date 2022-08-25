Составлен список российских артистов, которые не боятся Донбасса

Журналисты издания REGNUM составили список российских звезд, не боящихся темы Донбасса. В него попали артисты, мужественно отстаивающие свою позицию по спецоперации и способствующие патриотическому воспитанию населения.
В частности, автор материала отметил заслуги группы «Любэ» и рэпера Хаски. Также не остались без внимания музыкант Александр Ф. Скляр и исполнители Александр Маршал с Юлией Чичериной.
Все перечисленные знаменитости не по одному разу посещали Луганскую и Донецкую народные республики. При этом молодой артист в лице рэпера Хаски даже снял фильм о местных солдатах-музыкантах.
По мнению автора статьи, все перечисленные звезды российского шоубизнеса заслуживают похвалы. Они показывают достойный пример поведения не только на сцене, но и за ее пределами.
Того же нельзя сказать об уехавшем из страны Максиме Галкине. В День российского триколора юморист провел концерт в Варшаве. Перед польской публикой он появился в костюме в цветах украинского флага, что продюсер Мария Погребняк назвала проявлением ненависти к соотечественникам.