Спецпред президента Швыдкой указал на варварский характер убийства Дугиной

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной является настоящим варварством. Такое мнение высказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Известно, что Дугина скончалась 20 августа в результате взрыва ее автомобиля в Подмосковье. Как сообщили в ФСБ России, ответственными за убийство девушки являются украинские спецслужбы. По словам спецпреда, он уже неделю не может оправиться от новости о трагичной смерти Дугиной.
«С отцом ее знаком, мы с ним совершенно разных идейных взглядов, совсем, и с ней, в общем, тоже. А оправиться не могу, потому что нельзя людей убивать во имя идей таким образом, понимаете, это варварство... Когда вот так убивают людей за то, что они просто формулируют некоторые идеи, то это варварство, это дичь», — заявил Швыдкой.
Ранее сообщалось, что украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дугиной, приехала в Россию с паспортом гражданки Казахстана. Она соврала москвичу, что арендует на неделю гараж для своего дяди.