Спецпред президента Швыдкой указал на варварский характер убийства Дугиной

Известно, что Дугина скончалась 20 августа в результате взрыва ее автомобиля в Подмосковье. Как сообщили в ФСБ России, ответственными за убийство девушки являются украинские спецслужбы. По словам спецпреда, он уже неделю не может оправиться от новости о трагичной смерти Дугиной.