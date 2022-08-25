«МК» выяснил, с каким отношением сталкиваются россияне в Финляндии

Российские туристы стараются быстрее попасть в Финляндию до «замедления» выдачи шенгенских виз. Изменилось ли отношение к соотечественникам, рассказали в «Московском комсомольце».
Основным путем для попадания в Финляндию является пограничный КПП в Ленобласти. Чаще всего россияне выезжают за границу за покупками на один день. Некоторые ездят навещать родственников и друзей.
«Не знаю, я на днях была на той стороне, прекрасно меня и пропустили через погранпереход, и кэш в магазинах принимали», — рассказала одна из путешественниц.
На днях прошла информация, что якобы россиянам не дают расплачиваться наличностью в магазинах. Один из проживающих в Финляндии отметил, что многие выступают против запрета на «обычных челноков» из РФ.
«Тех россиян, кто годами ко мне на маршрутке приезжает за товаром, какой смысл прогонять?! Их-то не пускать не трудно, а воротилы как плавали на яхтах, так и будут. У нас тут все против запрета на обычных российских челноков. Поэтому все ерунда, что мы не принимаем у них наличные или как-то еще показываем, что мы им не рады», — добавил собеседник.
Власти Финляндии уже замедляют выдачу туристических виз россиянам в дополнение к принятым мерам. Чаще всего документы будут выдаваться тем, кто хочет приехать в страну по работе, учебе или по семейным делам.