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Собянин исключил возможность коллапса из-за санкций в Москве

Общество
Собянин исключил возможность коллапса из-за санкций в Москве

Москва выстояла перед всеми экономическими санкциями и не столкнется с коллапсом. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Задачи стояли именно такие — разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война по сути дела… Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью», — отметил он.

По словам Собянина, вред от санкций получили не только те, против кого они направлены, но и те, кто их ввел. Он добавил, что в первое время московские власти опасались, что ограничения могут сказаться на уровне безработицы и повлиять на закрытие предприятий.

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