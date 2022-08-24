Евродепутат от Франции Мариани: ЕС находится на «пути к войне с Россией»

Европейский союз принял решение о создании специальной тренировочной миссии для подготовки военнослужащих Украины. Депутат регионального парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что этот шаг может привести к вооруженному столкновению западных стран с Россией.
Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте политика. По его словам, все в Евросоюзе понимают, насколько близко подобрались к войне.
«Мы на пути к войне, но никто не хочет произносить этого вслух», — указал он.
Напомним, конкретный план создания тренировочного лагеря для украинских солдат был озвучен 22 августа. Миссия ЕС разместится на территории граничащего с Украиной государства-члена международной организации.
При этом решение было принято еще в январе 2022 года, за месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса.
До этого Вашингтон утвердил очередной пакет военной помощи Киеву. Замминистра обороны США Колин Кол отметил, что часть вооружений будет передана только через 1,5 — 3 года.