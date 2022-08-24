Посольство России в Латвии подготовило предложения в ответ на снос советских памятников

Власти Латвии демонтируют памятники советским воинам на фоне русофобской политики. Посол России Михаил Ванин заявил о подготовке ответных мер.
Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги стартовали 23 августа. Накануне местные правоохранители задержали порядка шести протестующих граждан. К вечеру скульптуру снесли.
«Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. Меры носят как дипломатический, так и экономический характер. На сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов"», — добавил посол, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
О сносе советского мемориала в Латвии высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уверена, что уничтожение скульптуры провоцирует деградацию отношений между Москвой и Ригой.