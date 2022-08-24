Пушилин обвинил Запад в финансировании военных преступлений Киева

Лидеры западных государств, оказывая помощь Украине, финансируют военные преступления Киева. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, финансирование Киева делает западные страны соучастниками военных преступлений Украины. Более того, они являются их заказчиками. Пушилин также прокомментировал планы Соединенных Штатов выделить около 3 миллиардов долларов на очередной пакет военной помощи Киеву.
«Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — добавил глава ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что Донецкая Народная Республика полностью готова провести референдум по присоединению к России. Сейчас Донецк ждет выхода союзных сил на границы региона.