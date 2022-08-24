Пушилин обвинил Запад в финансировании военных преступлений Киева

По его словам, финансирование Киева делает западные страны соучастниками военных преступлений Украины. Более того, они являются их заказчиками. Пушилин также прокомментировал планы Соединенных Штатов выделить около 3 миллиардов долларов на очередной пакет военной помощи Киеву.