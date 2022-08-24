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Более 50% пользователей Wildberries получили опцию бесплатного возврата товаров

Общество
Более 50% пользователей Wildberries получили опцию бесплатного возврата товаров

Онлайн-магазин Wildberries распространил опцию бесплатного возврата товаров более чем половине пользователей сервиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ретейлер.

Бесплатно вернуть товар смогут те пользователи, у кого отмечен высокий процент выкупа заказа. Представители Wildberries отметили, что меры по изменению данной политики смогли снизить показатель испорченной продукции.

«Тестируем программу ответственных покупок уже около года и видим положительные результаты: люди стали чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев злоупотреблений бесплатными сервисами», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад компания Wildberries подала заявку на регистрацию торговой марки «Ягодки». До этого онлайн-ретейлер сменил название на указанное слово. Но ребрендинг продержался меньше суток.

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