Одно из последних фото Пугачевой и Галкина в Юрмале появилось в Сети

В интернете появилось свежее фото уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Telegram-канал «Светские хроники» опубликовал снимок звездной пары, сделанный во время отдыха на пляже в Юрмале.
Певица позировала, сидя на скамейке и укутавшись в бежевую куртку. Из-под верхней одежды видны короткие джинсовые шорты. В похожем наряде на прогулку вышел ее муж. На юмористе были одеты шорты и серая толстовка с капюшоном.
Напомним, в настоящее время Максим Галкин проводит мировое турне. На днях артист выступил в Лондоне. Пугачева, в свою очередь, обещала вернуться на родину к началу учебного года.
При этом музыкальный критик Павел Рудченко указал, что у Примадонны осталось мало времени на выбор конкретной позиции по спецоперации на Украине. Он дал артисте всего неделю.