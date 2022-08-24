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Канада готова передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Политика
Канада готова передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Германия может получить оставшиеся пять турбин для газопровода «Северный поток». Сейчас детали находятся на ремонте в Монреале, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По словам главы ведомства, канадская сторона готова пойти навстречу Германии и передать оставшиеся турбины.

«Это было решение, которое мы приняли... Это именно то, о чем просила Германия», — цитирует Жоли телеканал CBC.

«Газпром» ранее объявил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. В Германии заявили, что не видят повода для прекращения транзита по трубопроводу.

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