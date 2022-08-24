Канада готова передать ФРГ оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Германия может получить оставшиеся пять турбин для газопровода «Северный поток». Сейчас детали находятся на ремонте в Монреале, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По словам главы ведомства, канадская сторона готова пойти навстречу Германии и передать оставшиеся турбины.
«Это было решение, которое мы приняли... Это именно то, о чем просила Германия», — цитирует Жоли телеканал CBC.
«Газпром» ранее объявил о приостановке работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. В Германии заявили, что не видят повода для прекращения транзита по трубопроводу.