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Власти ЛНР отпустили призванного в ВСУ и попавшего в плен израильтянина

Армия
Власти ЛНР отпустили призванного в ВСУ и попавшего в плен израильтянина

Гражданин Израиля попал в плен ВС России и Союзных сил Донбасса под Лисичанском. Но власти Луганской Народной Республики отпустили солдата на родину, пишет РИА Новости.

Владимир Козловский имеет гражданство на Украине и в Израиле. Его призвали разведчиком в пятый батальон 24-й отдельной моторизованной бригады ВСУ. Мужчину задержали на границе, когда он попытался вернуться к семье.

«Не верится, что заканчивается все это. Два месяца и неделю был тут. Меня из общины будут встречать еврейской, а оттуда посадят на самолет в Израиль», — отметил Козловский.

Гражданин Израиля указал, что пленников было много, но ни к кому из них не было плохого отношения. Представители ЛНР, по словам Козловского, знают, что люди попадают в украинскую армию «с улицы».

Один из украинских силовиков попал в плен из-за употребления психостимулирующего вещества. Они вызвали у мужчины навязчивые мысли. В результате боевик бросил оружие.

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