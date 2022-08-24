Телеканал ICTV представил Бориса Джонсона как премьер-министра Украины

Журналисты украинского телеканал ICTV назвали британского премьер-министра Бориса Джонсона главой кабмина Украины. Инцидент произошел 24 августа во время визита иностранного политика в Киев.
Телеканал транслировал совместную пресс-конференцию Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского. В титрах к должности британского чиновника журналисты написали «премьер-министр Украины».
Во время пресс-конференции у Зеленского спросили о реальной независимости Украины. Однако глава государства не смог дать прямой ответ на этот вопрос.