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Телеканал ICTV представил Бориса Джонсона как премьер-министра Украины

Общество
Телеканал ICTV представил Бориса Джонсона как премьер-министра Украины

Журналисты украинского телеканал ICTV назвали британского премьер-министра Бориса Джонсона главой кабмина Украины. Инцидент произошел 24 августа во время визита иностранного политика в Киев.

Телеканал транслировал совместную пресс-конференцию Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского. В титрах к должности британского чиновника журналисты написали «премьер-министр Украины».

Во время пресс-конференции у Зеленского спросили о реальной независимости Украины. Однако глава государства не смог дать прямой ответ на этот вопрос.

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