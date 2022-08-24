Меру пресечения для экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана объявят 25 августа

Меру пресечения для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана изберут 25 августа. Об этом журналисты ТАСС узнали от помощницы политика Лейлы Гусейновой.
Она указала, что заседание состоится в час дня по местному или в одиннадцать часов утра по московскому времени. При этом речи об этапировании бывшего градоначальника в столицу не идет.
Напомним, Евгения Ройзмана задержали в ночь на 24 августа. Против него заведено уголовное дело о дискредитации военнослужащих России, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Правоохранители обыскали квартиру экс-мэра, а также частный музей «Невьянской иконы» и его фонд.