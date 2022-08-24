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Василий Небензя: преступления киевского режима спровоцировали начало СВО

Политика
Василий Небензя: преступления киевского режима спровоцировали начало СВО

Спецоперация не понадобилась бы, если бы киевский режим соблюдал Минские соглашения. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

По мнению постпреда, преступные действия, уносившие жизнь мирных граждан Донбасса, могли прекратиться раньше. Но Украина и Запад в этом не нуждались. Наряду с этим поступали угрозы в адрес РФ.

«Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются», — добавил Небензя.

Киевский режим, который пришел к власти в 2014 году, последовательно вел страну к катастрофе. На Украине процветала русофобия, националисты обстреливали Донбасс и сжигали граждан в одесском Доме профсоюзов. Из-за этого Киев лишился Крыма и столкнулся с противостоянием со стороны ЛДНР, заключил Небензя.

Постпред России уверен, что Запад является соучастником преступлений киевского режима против мирных граждан Украины. Партнеры продолжают снабжать ВСУ вооружением, вместо должного осуждения.

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