Киевский режим, который пришел к власти в 2014 году, последовательно вел страну к катастрофе. На Украине процветала русофобия, националисты обстреливали Донбасс и сжигали граждан в одесском Доме профсоюзов. Из-за этого Киев лишился Крыма и столкнулся с противостоянием со стороны ЛДНР, заключил Небензя.