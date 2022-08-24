Небензя призвал ООН не откладывать решение проблем экспорта российских продуктов

ООН и западные страны должны скорее разобраться в финансовых и логистических проблемах, препятствующих экспорту продуктов и удобрений из РФ. С таким заявлением выступил российский постпред при ООН Василий Небензя.
«Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок», — отметил он в ходе заседания Совбеза ООН.
По словам Небензи, результаты для российских внешнеэкономических операторов будут способствовать продлению зерновой сделки. Пока в этой части имеются существенные резервы, заключил постпред.