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Небензя призвал ООН не откладывать решение проблем экспорта российских продуктов

Экономика
Небензя призвал ООН не откладывать решение проблем экспорта российских продуктов

ООН и западные страны должны скорее разобраться в финансовых и логистических проблемах, препятствующих экспорту продуктов и удобрений из РФ. С таким заявлением выступил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок», — отметил он в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Небензи, результаты для российских внешнеэкономических операторов будут способствовать продлению зерновой сделки. Пока в этой части имеются существенные резервы, заключил постпред.

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