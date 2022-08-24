Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Постпред Небензя: Россия надеется на решение украинского конфликта путем переговоров

Политика
Постпред Небензя: Россия надеется на решение украинского конфликта путем переговоров

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на разрешение кризиса на Украине путем переговоров, после того, как все задачи военной спецоперации будут выполнены. Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистами.

Небензя также отмечал, что страны Запада могут затянуть агонию киевского режима, однако они не в силах предотвратить его фиаско. По словам российского постпреда, «Украина окончательно превратилась в дремучую безжалостную Антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и идеологическому банкротству».

«Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты», — сказал Небензя в беседе с прессой.

До этого дипломат указывал на причастность Запада к преступлениям, совершенным украинской армией. По словам Небензи, вместо осуждения этого западные страны продолжают накачивать Киев вооружениями.

небензя россия и украина спецоперация в Донбассе
Военкоры ФАН
Солнцепёк