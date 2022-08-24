Небензя обвинил замгенсека ООН в игнорировании жестоких преступлений «Азова»

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло проявила абсолютное безразличие к зверским преступлениям, совершенным боевиками нацбатальона «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Так, во время заседания Совета безопасности ООН ДиКарло выразила обеспокоенность тем, что «Россия и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных». Она также отметила, что солдат необходимо обеспечить защитой, предоставляемой им «международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства».
По мнению Небензи, заявления ДиКарло выглядят «крайне цинично и беспринципно». Дипломат подчеркнул, что они также идут вразрез с ценностями «свободы слова и защиты прав человека», которые продвигаются на Западе.
«Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из «Азова», но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки», — заявил Небензя.
Недавно Небензя в очередной раз акцентировал внимание Запада на постоянных обстрелах украинской армией района Энергодара и Запорожской АЭС. По его словам, эти агрессивные действия ничем не оправданы, поскольку Россия не размещает тяжелых вооружений в этом районе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация