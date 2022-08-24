Небензя обвинил замгенсека ООН в игнорировании жестоких преступлений «Азова»

Так, во время заседания Совета безопасности ООН ДиКарло выразила обеспокоенность тем, что «Россия и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных». Она также отметила, что солдат необходимо обеспечить защитой, предоставляемой им «международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства».