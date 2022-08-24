Разбившийся в Ставрополье вертолет Ми-8 выполнял сельскохозяйственные работы

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Ставропольском крае, занимался сельскохозяйственными работами. Об этом в беседе с ТАССрассказал глава Предгорного муниципального округа Ставрополья Николай Бондаренко.
Он отметил, что работы при участии Ми-8 проходили за пределами района. Бондаренко предположил, что вертолет могли перегонять с одной точки на другую.
«Вертолет занимался сельхозработами, опрыскиванием полей. Скорее всего, его перегоняли с точки на точку, потому что здесь данные мероприятия никто не заказывал», — пояснил он.
Крушение Ми-8 произошло недалеко от хутора Шести в Подгорном районе края. Предварительно установлено, что воздушное судно принадлежит фермерскому хозяйству.