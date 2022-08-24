Пентагон: Киев получит часть вооружений лишь через один-три года

Некоторые типы вооружений из нового пакета помощи поступят на Украину лишь спустя некоторое время. Предположительно, это займет от одного года до трех лет, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.
В это время США планируют обучать украинских военных, отметил он. Пакет рассчитан на долгосрочную перспективу и обеспечит Киев вооружениями на годы вперед.
«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов (на производство которых) уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — заявил Кол.
Ранее сообщалось о тайных поставках американского оружия на Украину. Соответствующую статью опубликовало издание Politico.