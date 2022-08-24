Вучич предупредил европейцев о катаклизме из-за мирового энергокризиса

Европа рискует столкнуться с катаклизмом и отключением электричества на фоне мирового энергокризиса. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.
Глава республики выступил с обращением к нации после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии. Вучич отметил, что самые крупные европейские страны столкнутся с отключением света.
«Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих граждан, что прошло время благосостояния. Мы каждый день боремся с кризисом, и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в четыре раза. Будет катаклизм», — добавил Вучич.
Норвежский аналитик Фабиан Роннинген тоже уверен, что Европа столкнется с глобальным энергокризисом. Эксперт полагает, что грядущая зима станет «очень дорогой» для европейцев.