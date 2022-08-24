МЧС сообщило об отсутствии погибших при крушении Ми-2 в Ставропольском крае

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на территории Ставропольского края. В результате инцидента, предварительно, никто не погиб. Информацию об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону.
Известно, что вертолет Ми-2 разбился недалеко от хутора Шести в Подгорном районе Ставропольского края. После падения воздушное судно загорелось.
Сообщалось, что огонь перебрался на сухую траву. В результате начался пожар, общая площадь которого составила два гектара.
Согласно предварительным данным, разбившийся вертолет принадлежит фермерскому хозяйству. Владельцем Ми-8 является Сергей Роев. Подробности инцидента устанавливаются.